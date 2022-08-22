Во всем виноваты украинцы: русские чекисты "раскрыли" убийство дочери Дугина

Дугин, дочь Дугина / коллаж фото УНИАН / скриншот из видео

Убийство кремлевской пропагандистски Дарьи Дугиной (дочери идеолога русского фашизма Александра Дугина) подготовили украинские спецслужбы. Такую бредовую версию опубликовало русское пропагандистское агентство ТАСС.

Якобы сотрудники ФСБ установили, что "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами". А исполнителем была некая гражданка Украины Вовк Наталья Павловна (1979 г.р.).

Мол, она прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной (2010 г. р.).

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", ‒ рассказали русские чекисты.

Что произошло с дочерью Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

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