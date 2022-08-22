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Военные поймали РФ на лжи: женщина, которую назвали "убийцей" Дугиной, не была в составе Азова

22 августа 2022, 19:53

В полке "Азов" назвали "расследование" ФСБ "очередной визиткой Яроша".

полк Азов, убийство дочери Дугина
Женщина, которую РФ обвинила в убийстве дочери Дугина, не имеет отношения к полку "Азов" / Коллаж фото From-ua.com, RaHDit/Telegram

Женщина, которую Россия обвиняет в убийстве дочери идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина, на самом деле никогда не была в составе полка "Азов" и ничего общего с ним не имеет. Об этом официально заявили в самом полке.

"Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина - не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению", — сообщили в полке "Азов".

Все эти якобы "доказательства", которые предоставляют российские спецслужбы, украинская сторона считает "очередной визиткой Яроша". При этом, в полку не исключили, что этот теракт является подготовкой к так называемому "трибуналу" над украинскими военными, которые находятся в российском плену.

"Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах это остановить, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло", — добавили в сообщении.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

"Трибунал" над украинскими военными

Напомним, Верховный суд РФ 2 августа признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что РФ начала готовиться к суду над пленными азовцами. По его данным, через несколько суток после выхода из Азовстали в Мариуполе, все руководство полка "Азов", которое было на заводе, вывезли в Москву - командира и всех его заместителей. После этого с ними не было возможности установить какую-то связь. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключает, что оккупанты проведут судилище в День Независимости Украины.

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