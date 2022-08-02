В РФ признали полк "Азов" террористической организацией/ Генштаб ВСУ

Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

В суде объявили, что это решение должно быть выполнено немедленно.

"Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу", – подчеркнули в Верховном суде страны-агрессора.

Что может означать такое решение для азовцев

Согласно действующему российскому законодательству, руководители тех организаций, которые в РФ признаются "террористическими", могут быть заключены на срок от 15 до 20 лет. Рядовые члены же организаций могут попасть за решетку на срок от 5 до 10 лет.

Это может означать, что украинским бойцам из "Азова" на территории страны-агрессора России могут "пришить" срок по сфабрикованным делам.

Полк "Азов" – что о нем известно

История отдельного отряда специального назначения "Азов" начинается с 5 мая 2014 года. Он был создан в Бердянске в Запорожской области на основании решения Министерства внутренних дел Украины как батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД.

Батальон расширили до полка милиции особого назначения МВД 17 сентября 2014 года.

После широкомасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля бойцы полка "Азов" принимали участие в обороне завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Теракт в Еленовке

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по HIMARS по месту удежривания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

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