"Мы живем по соседству с самым большим в мире концлагерем": Комаровский обрушился на РФ

Евгений Комаровский обрушился на РФ/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский педиатр, педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал Россию крупнейшим в мире концлагерем. Такое заявление он озвучил в интервью журналистке Алесе Бацман.

Комаровский напомнил, что во времена Второй мировой войны люди пытались убежать даже из нацистских концлагерей Бухенвальда и Аушвиц-Биркенау. Но россияне продолжают "сидеть по своим баракам – лишь бы жратву дали".

Как говорит доктор Комаровский, кроме того, что Россия превратилась в концлагерь, она еще и подтянула в такой формат Беларусь.

"Мы с вами живем по соседству с огромным, просто гигантским, самым большим в мире концлагерем, который подтянул под себя Беларусь, как концлагерь поменьше. И людям, к сожалению, сложно преодолеть всю эту охрану. Охрана концлагеря настолько сильна, что они сейчас рыпнуться уже не могут. Сидят по своим баракам – лишь бы жратву дали", – подытожил медик.

Читайте такжеПутин болен психически: врач назвал явные признаки бреда и паранойи у российского диктатора

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский заявил - у русского диктатора Владимира Путина может быть онкология,

"Болезни, которая заставит его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения", — пояснил специалист.

До того военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Другие новости: