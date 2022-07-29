Доктор Комаровский назвал единственное условие захвата россиянами Харькова

Комаровский назвал условие захвата россиянами Харькова / скриншот

Лидер страны-агрессора Владимир Путин вместе со своей армией сможет взять под контроль Харьков лишь в том случае, если от украинского областного центра останутся одни руины.

"В Украине оккупанты захватывали города целыми только через предательство, рассказал известный детский доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью изданию Гордон.

"Харьков можно взять, только превратив его в то, что сделали с Мариуполем. То есть, если стереть город с лица земли…", - заявил он.

Доктор Комаровский полагает, что "развалины он (Путин - Ред.) возьмет".

"В Украине в принципе, насколько мы понимаем, только вот то, что было захвачено через предательство - ну, Херсон, Мелитополь, Бердянск - вот это, да, - то, что захватили предательством, то захватили целым. Все остальное захватывается только после того, как фактически они… на захваченном месте получают руины", - добавил медик.

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Как сообщал Главред, рано утром 28 июля российские оккупационные войска совершили массированный ракетный обстрел северных областей Украины. С территории Беларуси с 5:20 до 6:30 пятницы было выпущено более 20 ракет.

18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.

Вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

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