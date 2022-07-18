Россияне вечером мощно ударили по Николаеву, в области много раненых

Вечером в 17:15 был еще удар, ранена одна женщина. В целом по области ранены 17 человек, без жертв, сообщил чиновник.
Вечером в понедельник, 18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина, говорится в заявлении начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима во время сегодняшнего телемарафона.
"Вечером в 17:15 был еще удар, ранена одна женщина. В целом по области ранены 17 человек, без жертв", - отметил он.
Местные СМИ уточняют, что был обстрелян Корабельный район.
Контрнаступление ВСУ
На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.
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