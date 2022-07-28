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РФ нанесла массированный удар по Украине, из Беларуси выпустили более 20 ракет: все подробности

28 июля 2022, 08:58

Ракетной атаке подверглись северные области Украины. Часть ракет сбила ППО. Есть и "прилеты", вспыхнули пожары. О пострадавших пока информации нет.

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По Украине был нанесен массированный ракетный удар / Фото УНИАН

Рано утром 28 июля российские оккупационные войска совершили массированный ракетный обстрел северных областей Украины. С территории Беларуси с 5:20 до 6:30 пятницы было выпущено более 20 ракет.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице Оперативного командования Север, пока что известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесном массиве. Также работала система противовоздушной обороны ВСУ. О жертвах обстрелов пока что даных нет.

Как писал Telegram-канал Беларускі Гаюн, с 5:23 по 6:29 с аэродрома Зябровка около Гомеля в сторону Украины было запущено около 25 ракет.

Ракетный удар по Киевщине

Глава Киевской областной военной администрации сообщил, что сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте работают все экстренные службы.

"Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", - призвал Кулеба

Жители Киевской области сообщают, что пожар после утреннего "прилета" в Вышгородский район продолжается, периодически слышны взрывы.

Ракетный удар по Черниговщине

Кроме того, оккупанты ударили ракетами по Черниговской области. Глава Черниговщины Вячеслав Чаус сообщил о массированных ракетных залпах с территории Беларуси и попадании в районе поселка Гончаровский.

Ракетный удар по Чугуеву

Российские войска утром 28 июля также нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Известно о разрушении жилых домов, в связи с чем жителей просят максимально ограничить передвижение по городу.

"Уважаемая община! Думаю, все вы слышали как началось сегодняшнее утро в Чугуеве. Сейчас есть сообщения о сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уже точно известно о разрушении жилых домов, наличие и количество пострадавших уточняется", - написала в Telegram мэр Чугуева Галина Минаева.

Она призвала всех горожан максимально ограничить передвижение по городу и, по возможности, держаться как можно ближе к укрытиям.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний ракетный удар по Украине.

"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать.Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - написал глава государства.

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Как сообщал Главред, вечером в понедельник, 18 июля, россияне совершили мощный обстрел Николаева. В результате атаки пострадала одна женщина.

Вечером 18 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них ребенок.

23 июля российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.

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