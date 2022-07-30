Неожиданный диагноз: Комаровский рассказал о тяжелых заболеваниях Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

У президента РФ Владимира Путина может быть онкология, заявил известный врач Евгений Комаровский.

Как подчеркнул он в интервью Алесе Бацман, у президента РФ может быть много болезней и возможно даже тяжелых.

"Болезни, которая заставит его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения", — пояснил специалист.

Вместе с тем он обратил внимание, что когда Путин выходил из самолета в столице Ирана, то произвел на него "грустное впечатление".

"Я как раз поставил ему диагноз: посткоронавирусная энцефалопатия", — добавил Комаровский.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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