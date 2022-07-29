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Циничный теракт с целью дискредитации ВСУ: официальное заявление Украины по трагедии в Еленовке

29 июля 2022, 21:03

На территории колонии в Еленовке произошло организованное убийство украинских пленных.

Еленовка
Трагедия в Еленовке - официальное заявление Украины / сайт СБУ, скриншот из видео

Служба безопасности Украины, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с массовым убийством украинских пленных в Еленовке, сообщает Telegram СБУ в пятницу вечером, 29 июля.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке (оккупированная часть Донецкой области) раздался взрыв. В результате уничтожено здание, где были украинские пленные. По данным россиян, погибли более 50 человек, количество раненых неизвестно.

Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал. Сразу после взрыва Россия обвинила Украину в обстреле колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

Циничный теракт

Украинские ведомства настаивают на том, что взрыв является циничным терактом России, провокацией с целью скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ, сорвать поставки западного оружия и повысить социальную напряженность в Украине.

ВСУ не били по Еленовке

ВСУ наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры.

Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не наносила ракетные и артиллерийские удары по Еленовке.

Сдача в плен под гарантии ООН и Красного креста

16 мая 2022 года при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста началась эвакуация защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь". Формат предусматривал установление режима тишины и сдачу украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Красного Креста.

Этот формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, которые участвовали в переговорах. 29 июня прошел первый из запланированных обменов пленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них - 95 защитников "Азовстали".

Обязательства России сорваны

Ключевым условием сдачи в плен было обязательство российской стороны перед международными организациями сохранить жизнь и здоровье украинских защитников. Эта гарантия была цинично нарушена.

Спланированное убийство

На территории колонии в Еленовке произошло организованное убийство украинских пленных. На спланированный характер указывают задокументированные доказательства: в частности, перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие.

Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.

Требования Украины

ООН и Красный Крест, которые выступили гарантами, должны немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Представителей ООН, Красного Креста, Объединенного центра по поиску и освобождению пленных и уполномоченного Верховной рады по правам человека необходимо направить в Еленовку с инспекционной миссией.

Теракт в Еленовке против украинских пленных

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что россияне заранее планировали совершить военное преступление в Еленовке Донецкой области. Необходимо принять решение о признании РФ страной-спонсором терроризма.

Глава ОП напомнил о том, что российские оккупанты нанесли прицельный удар по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы Азова.

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