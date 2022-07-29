Недостаточно данных: в США отреагировали на кровавую трагедию в Еленовке

В США высказались о трагедии в Еленовке / Mind.ua

На данный момент у США нет достаточно разведывательных данных об ударе по украинским пленным в Еленовке на Донбассе, сообщает в Twitter репортера Голоса Америки, который цитирует слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"У нас просто недостаточно информации, чтобы разумно комментировать эти очень ранние сообщения", - отметил Кирби.

Теракт в Еленовке против украинских пленных

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что россияне заранее планировали совершить военное преступление в Еленовке Донецкой области. Необходимо принять решение о признании РФ страной-спонсором терроризма.

Глава ОП напомнил о том, что российские оккупанты нанесли прицельный удар по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы Азова.

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