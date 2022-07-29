Кровавый теракт в Еленовке: РФ заметала следы преступлений - Ермак

РФ убила украинских военнопленных в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что россияне заранее планировали совершить военное преступление в Еленовке Донецкой области.

Как написал он в сообщении в Telegram, необходимо принять решение о признании РФ страной-спонсором терроризма.

Глава ОП напомнил о том, что российские оккупанты нанесли прицельный удар по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы Азова.

"А теперь пытаются врать, обвиняя Украину. Особенно цинично выглядит информация о том, что ни один из представителей колонии не пострадал", - подчеркнул он.

Глава ОП уверен в том, что одна из целей теракта РФ в Еленовке - попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией.

"Не секрет, что Россия больше всего стремится остановить поддержку наших союзников и постоянно совершает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска", - отметил он.

Руководитель президентского Офиса уверен, что об этой тактике русских "свидетельствует и оперативная работа пропагандистов, а также ботофермы в соцсетях, в Твиттере, которые разносят выгодные для россиян смыслы. Но мы также делаем все, чтобы мир узнал правду". Однако, как заявляет Ермак, мир будет знать, что Россия - страна-террорист.

"Вторая - Россия пытается скрыть свидетельства о масштабах военных преступлений", - подчеркнул он.

Глава ОП добавил, что российский террор - это попытка сломать и запугать украинцев.

"Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно русские убивают наших людей", - подчеркнул Ермак.

"Преступление в Еленовке - это еще одно доказательство того, что Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма. Их ложь будет быстро раскрыта и понятна всем. Мы отвечаем на поле боя, а также собираем доказательства военных преступлений для наказания российских преступников. Каждый из них будет в Книге палачей. И каждый будет отвечать за все на скамье подсудимых, и не только. Мир имеет дело с преступниками. Единственное правильное решение - дать жесткий отпор", - подытожил Ермак.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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