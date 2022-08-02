Битва за Донбасс подходит к концу, Херсон освободим в ближайшие недели - Сенцов

Олег Сенцов рассказал о ситуации на фронте / Фото facebook.com/oleg.sentsov

Украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

"Писать что-нибудь в последнее время нет особого желания. Читать новости с тыла иногда странно, а иногда противно. Все это больше напоминает некий параллельный мир или информацию из космоса", — написал Сенцов на своей странице в Facebook.

По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.

"Рашисты перебрасывают свои основные силы на Юг, чтобы защитить оккупированный Херсон и попытаться организовать там контрнаступление, чтобы остановить продвижение ВСУ. Я надеюсь, что Бахмут мы отстоим, а Херсон освободим в ближайшие недели", — предположил он.

Сенцов добавил, что украинская армия тоже измотана, много потерь и раненых, мало техники мало, а снарядов советских калибров почти не осталось.

"Натовские системы лучше, но их тоже еще недостаточно. Но ни один боец не сомневается, что мы победим. Каждый готов делать все, чтобы эта победа наступила как можно скорее. Мы уже не проиграли, и мы обязательно победим. Слава Украине!", — резюмировал он.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты могут попасть в ловушку в Херсонской области. По его словам, у Генерального штаба, вероятно, есть определенный план по уничтожению российских войск в Херсонской области, поэтому там и не рушатся в полном объеме мосты и понтонные переправы.

Ранее эксперты Института изучения войны в своем ежедневном отчете заявили, что РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, возможно, пока что приостанавливает Славянскую кампанию.

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