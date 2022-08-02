Оккупанты могут попасть в ловушку на Херсонщине - Жданов

Олег Жданов, Херсонская область / Фото УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты могут попасть в ловушку в Херсонской области.

По его словам, у Генерального штаба, вероятно, есть определенный план по уничтожению российских войск в Херсонской области, поэтому там и не рушатся в полном объеме мосты и понтонные переправы, передает 24 канал.

"Создается впечатление, что Генеральный штаб ВСУ стремится, чтобы все желающие российские войска переправились на правый берег. Поэтому и не разрушаются в полном объеме мосты, чтобы дать возможность оккупантам это сделать. А дальше, я так понимаю, у Генерального штаба есть какой-то план относительно уничтожение этой группировки войск", – отметил эксперт.

Жданов предполагает, что украинские защитники могут отрезать силы оккупантов, которые Россия перебрасывает в Херсонскую область.

"Хотя если они предпримут попытку наступления, то картина может быть немного другая. Ведь нам придется остановить это наступление, а уже потом предпринимать меры по разгрому этой группировки войск", — сказал Жданов.

Военный эксперт также отметил, что россияне снимают часть своих войск с Донецкого направления и перекидывают на Запорожское. Так они пытаются закрыть те дыры, которые образуются на Запорожском после снятия части и отправки их на Херсонский.

"То есть они на центральном театре военных действий пытаются равномерно рассредоточить свои войска, чтобы была более-менее равная ситуация с минимальным превосходством над нашими войсками", – заявил эксперт.

Жданов добавил, что уже время покажет, сможет ли Украина воспользоваться этой ситуацией.

Как сообщал Главред, эксперты Института изучения войны в своем ежедневном отчете заявили, что РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, возможно, пока что приостанавливает Славянскую кампанию.

Удары по Антоновскому мосту на Херсонщине

Силы обороны Украины во вторник вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.

Представительница сил Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что мост стал непригодным для использования ведь украинская артиллерия сработала ювелирно и филигранно.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Самопровозглашенные "власти" Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов истерично пытался объяснить удар по эстакаде и понадеялся на то, что контрнаступление ВСУ якобы не состоится.

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