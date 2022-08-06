УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - Жорин

6 августа 2022, 04:59

В России незаконно признали полк "Азов" якобы террористической организацией.

полк Азов, Россия
РФ готовится к суду над азовцями / Коллаж фото Reuters From-ua.com

После того, как Верховный суд России признал полк "Азов" якобы террористической организацией", в РФ готовятся теперь к суду над пленными азовцами. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в интервью ISLND TV.

Он считает, что РФ хотела записать с азовцями "показательные" видео, но оккупанты не смогли "сломать" наших защитников и заставить говорить на камеру то, что хотят слышать в Кремле. Теперь они готовят "показательные" суды. Жорин назвал это все "цирком".

"Принятие этого решения свидетельствует, что в ближайшее время мы увидим какие-то суды либо над руководством "Азова", либо над азовцами на территории России", - сказал Максим Жорин.

По его данным, через несколько суток после выхода из Азовстали в Мариуполе, все руководство полка "Азов", которое было на заводе, вывезли в Москву - командира и всех его заместителей. После этого с ними не было возможности установить какую-то связь. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся.

Напомним, соответствующее решение Верховный суд РФ принял 2 августа. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

Другие новости:

война в Украине террорист российское вторжение полк Азов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:59

Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - Жорин

04:25

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

03:50

Осень вместо лета: украинцев предупредили о холодной аномалии в августеВидео

03:32

Харчишин назвал недоразвитыми украинских артистов, которые после карьеры в РФ вернулись на родину

03:23

Мужчинам вернет былую мощь, женщинам поможет найти любовь: как заставить цвести антуриумВидео

Реклама
03:20

Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецептВидео

02:47

Звезда Национальной сборной Украины по футболу Артем Довбик впервые стал отцом

02:04

Женский гороскоп на неделю 8-14 августа: Тельцам – опасность, Львам – счастливая случайность, Козерогам – врагиВидео

01:32

Военный эксперт назвал, чего Путин хочет добиться войной с Украиной

01:30

Маша Ефросинина в ярком топе показала свой отдых на природеВидео

00:51

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

00:07

Урганта признали иноагентом, тот ответил

00:04

Победительница Битвы экстрасенсов рассказала, почему молчит София Ротару: "Приняла четкую позицию"

05 августа, пятница
23:56

Осадчая показала нежное фото со своим младшим сыном

23:41

Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

23:34

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭСВидео

23:13

Муж Королевой попался на огромной лжи

23:12

Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефонуВидео

22:57

Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – ДаниловВидео

22:21

"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой РазумаВидео

Реклама
22:07

Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – ЖдановВидео

21:51

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - ЭнергоатомВидео

21:32

"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУВидео

21:18

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкцииВидео

20:54

Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – ГенштабВидео

20:43

Алла Пугачева в шортах засветила острые коленки в Юрмале

20:31

Готовятся к возможному вторжению Беларуси: на Волыни составили план эвакуации населенияВидео

19:59

Скандал с Amnesty International: из украинского офиса начали увольняться работники

19:59

У Путина передумали: Россия видит Эрдогана посредником в диалоге с Украиной – BloombergВидео

19:44

Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором: что известно о ее "заработке"Фото

19:18

13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненыхВидео

19:06

После постельного видео с Владимиром Дантесом Даша Кацурина рассказала о важном решении

19:03

Гороскоп на завтра 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

18:53

Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - ШмыгальВидео

18:48

После рейдерского захвата Шевченко ФБУ юношеская сборная впервые едет на ЧЕ "за свой счет" - СМИ

18:44

Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал МарченкоВидео

18:30

Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецептВидео

18:19

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

18:16

Почему на Донбассе "кромешный ад"мнение

17:58

ВСУ готовы ударить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам войск РФ – ОК ЮгВидео

Реклама
17:55

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

17:53

На юге Украины начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий - ГуменюкВидео

17:52

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

17:24

"Не я ли сегодня идеальный пример?": Ефросинина впервые отреагировала на хейт из-за языкового скандала

17:14

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

17:00

Поддержал оккупантов: лидер "Ленинграда" Шнуров приехал к боевикам "ЛНР" вместе с "поваром Путина"

16:59

Жирный Киркоров в огне: Елена Мозговая показала "новый герб" РФ

16:58

Россия попала в тупик на Донбассе и открывает второй фронт для битвы за юг Украины – экспертВидео

16:37

"Мы не стая собак": бойцы из полка Азов взяли в плен российского офицера и оккупантов из "ДНР"Видео

16:36

"Будет особенно тяжело": астролог предупредила об адском дне на фронтеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять