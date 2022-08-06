Пленный командир Азова и его заместители в Москве: РФ готовится к суду над ними - Жорин

РФ готовится к суду над азовцями / Коллаж фото Reuters From-ua.com

После того, как Верховный суд России признал полк "Азов" якобы террористической организацией", в РФ готовятся теперь к суду над пленными азовцами. Об этом заявил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в интервью ISLND TV.

Он считает, что РФ хотела записать с азовцями "показательные" видео, но оккупанты не смогли "сломать" наших защитников и заставить говорить на камеру то, что хотят слышать в Кремле. Теперь они готовят "показательные" суды. Жорин назвал это все "цирком".

"Принятие этого решения свидетельствует, что в ближайшее время мы увидим какие-то суды либо над руководством "Азова", либо над азовцами на территории России", - сказал Максим Жорин.

По его данным, через несколько суток после выхода из Азовстали в Мариуполе, все руководство полка "Азов", которое было на заводе, вывезли в Москву - командира и всех его заместителей. После этого с ними не было возможности установить какую-то связь. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся.

Напомним, соответствующее решение Верховный суд РФ принял 2 августа. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты. Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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