Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – Жданов

У России нет столько сил на границе, чтобы пойти в атаку на Чернигов - Жданов / Reuters, Главред

Прямой угрозы нападения России на Чернигов и Днепр на данный момент нет. Граница на северном направлении укреплена, и повторения сценария 24 февраля не должно случиться. Оккупанты поняли, что штурмовать украинские города бесполезно – в таких случаях они сталкиваются с громадными потерями. Что касается Днепра, захватчикам вряд ли удастся пройти украинскую оборону и атаковать город. Однако полностью исключать риски нельзя. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что войска России сейчас не смогут пойти на Чернигов. У оккупантов на границе нет столько сил, чтобы прорвать украинскую оборону.

"Вторжения уже не будет, как 24 февраля, мы уже границу превратили в укрепление, и у нас там достаточное количество войск. Поэтому если и будет что-то со стороны России, то только провокации", - полагает Жданов.

Кроме того, по мнению эксперта, захватчики уже поняли, что штурмовать города Украины бессмысленно. В таком случае они сталкиваются с серьезным препятствием и громадными потерями.

"Россияне, наконец-то, поняли, что штурмовать наши города бесполезно. Чем дольше идет война, тем сильнее мы укрепляем наши города. Поэтому штурм любого города для российских войск становится огромной проблемой и огромным препятствием и влечет за собой громадные потери со стороны российских войск", - объяснил Жданов.

Также он добавил, что на данный момент у оккупантов РФ нет никаких шансов пойти в наступление на Днепр.

"Им надо будет еще пройти огромное расстояние через наши укрепленные позиции, прорвать фронт, дойти до Днепра… Прямой угрозы вторжения и атаки на Днепр на сегодняшний день нет", - добавил Жданов и подчеркнул, что при этом угрозы по-прежнему остаются, и их не следует исключать.

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Война России против Украины

В Генеральном штабе ВСУ ранее сообщили, что РФ перебрасывает свои военные подразделения к северо-восточным районам Херсонщины. Враг забросил туда большое количество военной техники и оружия. Как полагают в украинском командовании, оккупанты могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попытаться перевести войска Украины в оборону.

На Донбассе оккупанты пытаются атаковать на Донецком направлении. Российские войска сосредоточили свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Они пытаются создать возможности для захвата Соледара с Бахмутом, чтобы оттеснить ВСУ от западной окраины Донецка.

Военный эксперт Сергей Кузан рассказал Главреду о том, что России не удается достичь продвижения в битве за Донбасс. Враг не может подойти к укрепрайону сил обороны Украины в Донецкой области. Оккупанты столкнулись с проблемами и на Херсонском направлении, где успешно контрнаступают ВСУ. Теперь РФ перебрасывает туда войска и открывает второй фронт.

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