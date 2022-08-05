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Россия попала в тупик на Донбассе и открывает второй фронт для битвы за юг Украины – эксперт

5 августа 2022, 16:58

В Херсонской области инициатива на стороне ВСУ, однако войска РФ хотят переломить ситуацию своим наступлением, считает Сергей Кузан.

Херсон ВСУ войска РФ
Войска РФ готовят наступление в Херсонской области - Кузан / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Россия на войне против Украины открывает второй фронт. Оккупанты оказались в тупике на Донбассе, а в Херсонской области инициативу захватили ВСУ. Чтобы попытаться выровнять ситуацию на юге, они намерены перейти в наступление. Поэтому перебрасываются десантные войска на Запорожское и Херсонское направления. Украинские войска знают о планах захватчиков, ожидается битва за юг. Об этом заявил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что есть все основания говорить о новой фазе войны. Открывается второй фронт. На Донбассе россияне не выполняют поставленных им задач, а на юге из-за сложной для оккупантов ситуации они пополняют свои резервы на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях.

"Да, действительно, есть все основания говорить о том, что Россия открывает новый фронт, и это своего рода новый этап войны. Очевидно, что на Донецком направлении российские войска оказались в тупике и не выполняют задач, поставленных перед ними московским высшим военно-политическим руководством. На юге складывается неутешительная для русских войск ситуация, поэтому, чтобы ее исправить, враг спешно перебрасывает свои пополненные резервами действующие подразделения на Николаевском, Криворожском, Запорожском направлениях. Здесь они решают сразу несколько задач", - отметил эксперт.

По его словам, на Донбассе обстановка складывается таким образом, что войска РФ не могут прорвать оборону ВСУ и даже подойти к основному укрепрайону. В Донецкой области их продвижение идет крайне медленно, а украинские войска постоянно наносят удары.

"Прежде всего российские войска пытаются выбраться из того тупика, в котором они оказались на Донбассе. Нужно объяснить, почему возник этот тупик. Россиянам не удается продвигаться запланированными ими же темпами, они не могут даже приблизиться к нашему основному укрепленному району – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Они до сих пор не могут перейти линию Бахмут – Северск, уперлись там. На Донецком и Авдеевском направлениях продвижения тоже не могут. По всей Донетчине они захватывают разве что где-то один километр, где-то два... Конечно, это никакая не битва за Донбасс, не освобождение Донецкой области, как они декларируют, и никакие не успехи их армии",

Россия держит там огромные военные группировки, которые не могут проломить нашу оборону. А с работой наших HIMARS и реактивных систем залпового огня мы фактически срываем их планы. Из-за того, что мы уничтожаем их склады, они должны постоянно перегруппировываться", - объяснил Кузан.

"Ситуация на юге для россиян провальная"

Как полагает военный эксперт, на юге сложилась провальная ситуация для оккупантов. Инициатива полностью на стороне сил обороны Украины. На Херсонщине ВСУ освобождают свои земли, а враг не готов отстаивать территорию и ищет возможности сбежать с поля боя.

"На юге ситуация для россиян вообще провальная. Там инициатива полностью у Вооруженных сил Украины. По официальной информации, только на Херсонщине освобождено более 50 населенных пунктов. Перехваты свидетельствуют, что моральный дух в войсках оккупантов, которые находятся на юге, на низком уровне. Готовности отстаивать именно эту территорию у них нет. Они ищут пути, по которым можно будет бежать", - говорит Кузан.

Чтобы оборона ВС РФ не рухнула совсем, они собирают все силы и попытаются перехватить инициативу. Для этого захватчики готовят контрнаступление и собирают на Херсонском и Запорожском направлениях свои десантные войска.

"Россияне видят, что мы успешно наступаем на Херсонском направлении. Поэтому, чтобы их оборона не посыпалась окончательно, они решили усилить свой контингент, собрать все имеющиеся резервы и попытаться перехватить инициативу. Как перехватить инициативу - это пойти в контрнаступление. Именно для этого они собирают на Херсонском и Запорожском направлениях десантные войска. Десант предназначен для форсирования, в том числе и водных переправ, и осуществления контрнаступательных действий. Ведь ВСУ именно там проводят планомерное наступление", - полагает он.

Эксперт добавил, что в связи с этим Россия открывает второй фронт, который можно назвать "битвой за юг". Однако украинские войска знают о планах оккупантов и готовы с боем встретить врага.

"Вот и вся логика российского командования. Именно поэтому Россия открывает этот второй фронт, что условно можно назвать "битвой за юг". Нашему командованию известно обо всех их передвижениях, а успешный удар по железной дороге, по эшелону с военной техникой оккупантов – лучшее тому свидетельство. Наша армия готова встретить врага. Нас еще ждут горячие события именно на южном направлении", - подчеркнул Сергей Кузан.

Ситуация в Херсонской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее рассказал о том, что РФ в Херсонской области сосредоточила около 30 тысяч своих войск. По словам Арестовича, они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку оккупантов – боеспособность их подразделений крайне сомнительна.

В Оперативном командовании Юг заявили, что войска России намерены создать ударную группировку, чтобы отправиться в наступление в Херсонской области. Российские оккупанты ставят перед собой цель выхода на административные границы региона. Вражеская группировка создается на Криворожском направлении.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что РФ перебрасывает свои войска к северо-восточным районам Херсонщины. Они концентрируют большое количество оружия и военной техники. Оккупанты могут начать наступление вглубь территории с целью попытки перехватить инициативу и перевести украинские войска в оборону.

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