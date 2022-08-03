Оккупанты хотят попытаться выйти на админграницу Херсонской области: враг накапливает силы - ОК "Юг"

Оккупанты пытаются накопить силы для выхода на админграницу Херсонской области / Коллаж Людмила Денисова, Reuters

Российские оккупанты пытаются накопить силы и создать ударную группировку, чтобы пойти в наступление. Они хотят выйти на административную границу Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ударную группировку оккупанты создают на Криворожском направлении.

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонщины", - говорится в сообщении.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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