Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – Генштаб

Армия Украины отражает атаки оккупантов в Донецкой области / Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают отбивать атаки войск России на Донбассе. Вражеские подразделения сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытаются создать возможности для установления контроля над Соледаром с Бахмутом и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка. Кроме того, оккупанты пытались продвинуться в направлении Красногоровки и Песок, но безуспешно. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно сводке Генштаба на вечер, 5 августа, российские оккупационные войска пытались улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины. В итоге они были вынуждены отступить.

На Донецком направлении захватчик работает в районах Бахмута и Авдеевки. Враг пытается оттеснить силы обороны Украины от западной окраины оккупированного Донецка.

"На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк", - указано в сообщении.

Для получения более выгодных позиций оккупанты наступали в районе Зайцевого и Вершины. Действия оказались безуспешными, они были вынуждены отойти.

Войска РФ пытались продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка и Пески, но им этого сделать не удалось.

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Война России против Украины на Донбассе

2 августа министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу заявил, что оккупация Донбасса, дескать, "идет по плану". В качестве "подтверждения" своих слов он назвал целых шесть маленьких сел, которые оккупантам удалось захватить за последнее время.

В Институте изучения войны заявили, что Россия перебрасывает войска с севера Донетчины на южный фронт. По всей вероятности, захватчики пока приостанавливают операцию по наступлению на Славянск. Войска бросают в Крым для подготовки к контрнаступлению армии Украины на их позиции в Херсонской и Запорожской областях.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду сказал о том, что Россия провалила битву за Донбасс. Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ в Донецкой области и теперь открывают второй фронт на юге.

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