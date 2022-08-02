"Это не повлияет на переговоры": у Зеленского отреагировали на признание азовцев "террористами" в РФ

У Зеленского отреагировали на признание азовцев якобы "террористами" / Коллаж фото ОПУ, From-ua.com

Решение Верховного суда РФ о признании украинского полка "Азов" якобы "террористической организацией" является правовым нонсенсом, ведь юрисдикция российских органов власти не может распространяться на территорию Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Немного странно звучит: страна, которая стоит за шаг до того, чтобы быть признанной спонсором терроризма и которая нарушает любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией", - написал он.

Он добавил, что любые действия РФ в отношении Украины или наших военных не имеют никакой правовой ценности и не отразятся на переговорном процессе по обмену пленными. Подоляк назвал решение российского суда "внутренним пропагандистским продуктом".

"Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии являются вполне законными. Спецотряд "Азов" действовал исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому "решение" является правовым нонсенсом", - добавил Подоляк.

Напомним, соответствующее решение Верховный суд РФ принял сегодня. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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