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За убийство пленных "азовцев" в Еленовке ответственна Россия - ISW

2 августа 2022, 09:10

Разрушение тюрьмы было результатом точечного удара или заложенного внутри зажигательного или взрывчатого вещества, считают аналитики Института изучения войны.

еленовка
В РФ лгут, что в смерти украинских военных виновны Вооруженные силы Украины / t.me/pgo_gov_ua

Ответственность за массовое убийство "азовцев" в колонии №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области лежит на стране-агрессоре России. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В РФ лгут, что в смерти украинских военных виновны Вооруженные силы Украины.

"Кремль утверждает, что Украина запускала HIMARS и высокоточные ракеты, чтобы убивать украинских военнопленных и сдерживать украинских перебежчиков. Спутниковые и другие снимки с этого места показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара, либо заложенного внутри зажигательного или взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

В отчете ISW аналитики цитируют американского чиновника. Он заявил изданию Politico: "Доказательства показывают, что атака была совершена не Киевом".

"Если бы Украина использовала для нанесения удара что-то другое, а не HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, включая воронки и другие поврежденные здания. Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевских конвенций", - резюмировали аналитики.

Обстрел колонии в Еленовке

29 июля российские оккупанты обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Еленовке расценивают, как акт публичной казни. Там заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

Сотрудники СБУ перехватили телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают ‒ именно российские оккупационные войска организовали взрыв в колонии в оккупированном поселке Еленовка.

Позже появились новые доказательства того, что теракт в Еленовке с убийством военнопленных Украины РФ планировала заранее. Оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в колонии, рассказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Он показал, что эти могилы появились даже не за два дня до массового убийства украинских военнопленных в Еленовке, а больше недели.

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