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На видео из колонии в Еленовке не те следы, которые мог бы нанести удар HIMARS - ISW

30 июля 2022, 08:34

Более детальную аналитику массового убийства украинских пленных в Еленовке аналитики обещают обнародовать позже.

Теракт в Еленовке
Теракт в Еленовке / скриншот

Россияне, очевидно, врут об ударе ракетами HIMARS по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке на Донбассе.

Повреждения от пожара не присущи для принципа работы этой реактивной системы залпового огня, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Поддерживаемые Кремлем издания публикуют видео следственного изолятора, на которых видны повреждения от пожара. Но не те, которых мог бы нанести удар HIMARS", – говорится в сообщении.

Эксперты также отмечают, российские пропагандистские ресурсы хоть и обнародовали кадры фрагментов ракеты HIMARS, но нет никаких доказательств того, что эти фрагменты нашли именно на территории колонии в Еленовке.

Более детальную аналитику массового убийства украинских пленных в Еленовке аналитики обещают обнародовать позже.

Теракт в Еленовке

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

Читайте такжеЦиничный теракт с целью дискредитации ВСУ: официальное заявление Украины по трагедии в Еленовке"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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