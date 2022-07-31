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Оккупанты заранее готовили могилы: всплыли новые доказательства теракта РФ в Еленовке

31 июля 2022, 20:59

Оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в колонии.

еленовка
РФ готовилась к теракту в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

Появились новые доказательства того, что теракт в Еленовке с убийством военнопленных Украины РФ планировала заранее.

Оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в колонии, рассказал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он показал, что эти могилы появились даже не за два дня до массового убийства украинских военнопленных в Еленовке, а больше недели.

"Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Еленовской тюрьме", — отметил Хиггинс.

В свою очередь OSINT-расследователь Александер Оливер заметил свежевырытые могилы на территории колонии на спутниковых снимках Maxar.

Он уверен в том, что по меньшей мере, за два дня до взрыва барака с пленными на территории колонии были подготовлены могилы для их захоронения.

"На снимке из Еленовской тюрьмы, где были убиты 50 военнопленных, видны могилы, выкопанные у северной стены. На снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы еще пусты, засыпали их 29 июля, в день взрыва", — написал Оливер в своем Twitter.

Он уверен, что в Еленовке произошло заранее спланированное умышленное убийство.

"Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, видимо, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение", – написал Оливер.

Также он предполагает, что россияне могли убить украинских воинов до взрыва. Его использовали для того, чтобы обвинить в своих преступлениях Украину.

Оккупанты заранее готовили могилы: всплыли новые доказательства теракта РФ в Еленовке
/ @EliotHiggins
Оккупанты заранее готовили могилы: всплыли новые доказательства теракта РФ в Еленовке
/ @EliotHiggins

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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