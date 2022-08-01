"Мы слышали крики": оккупанты заставили пленного "Волыну" комментировать теракт в Еленовке

Оккупанты заставили пленного "Волыну" комментировать теракт в Еленовке / Коллаж фото t.me/pgo_gov_ua, скриншот

Российские оккупанты в оккупированной Еленовке на Донбассе заставили пленного командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волынского ("Волина") комментировать убийство военнопленных украинцев после того, как сами же военные РФ устроили кровавый теракт. Видео опубликовал кремлевский пропагандист Андрей Руденко.

"Волыни" ставили манипулятивные вопросы, среди которых был вопрос о том, с какой целью был совершен теракт. Украинский защитников заявил, что сам не может понять, для чего нужно было убивать людей, которые ждали на обмен. Он намекнул на то, что оккупанты убили украинских воинов, чтобы повлиять на психику и моральное состояние других пленных.

"Я думаю, эта ситуация повлияет и на психику людей, находящихся в плену, и на людей, которые могут попасть в плен. Будет страх и у участников событий, и у родных, и у близких. Сейчас наши родные и близкие очень переживают за то что случилось. До сих пор доподлинно не известно, кто погиб. Все в шоке. Объяснений никто не находит, все в трауре. В бараке тишина. Случилась большая беда. Люди прошли через ад. Грубо говоря все ждут дома долгожданной свободы и на финишной прямой происходит такая трагедия", - сказал Сергей Волынский.

Он добавил, что на момент теракта находился в другом бараке и вместе с другими пленными видел желтый свет и взрыв. Украинские военные слышали ужасные крики.

"Волына" растрогал своим обращение к жене, сыну и матери. Он надеется, что уже совсем скоро будет рядом с ними.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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