Барак с пленными взорвали изнутри: в Сети появились новые снимки места трагедии в Еленовке

В Сети появились новые снимки места трагедии в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua и Кристофер Миллер

Американский журналист Кристофер Миллер опубликовал новые снимки взрыва, которые оккупанты устроили в оккупированной Еленовке, чтобы уничтожить украинских военнопленных. Об этом сообщает портал "Зеркало недели".

"Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева – и предварительные данные свидетельствуют – осуществили российские войска", – написал журналист.

Миллер отмечает, что, судя по фото, барак, в котором находились более полусотни пленных, был взорван изнутри.

Он опубликовал два фото – за 27 июля и 30 июля. На более свежих изображениях отчетливо видно, что жестяная крыша барака словно разорвалась от взрыва изнутри.

Российская пропаганда утверждает, что удар был нанесен из американского HIMARS ‒ однако следы от снарядов данной РСЗО должны быть совершенно иными.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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