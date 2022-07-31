Теракт в Еленовке: Россия игнорирует требование Украины о передаче тел погибших - Верещук

Ирина Верещук назвала теракт в Еленовке страшной трагедией и преступлением РФ против человечества и человечности.
Российская сторона игнорирует требование Украины о передаче тел убитых военнопленных украинцев в Еленовке на Донетчине. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает УНИАН.
Она назвала теракт в Еленовке страшной трагедией и преступлением РФ против человечества и человечности.
"За это должно быть наказание персональное. Требуем, чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. По возвращению тел. Омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет", - сказала Ирина Верещук.
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Теракт в Еленовке
В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.
Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.
Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.
Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.
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