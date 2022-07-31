Это был не просто удар: у Зеленского назвали три главных доказательства кровавого теракта в Еленовке

Подоляк назвал три доказательства теракта в Еленовке / Коллаж фото t.me/pgo_gov_ua, ОПУ

Российские оккупанты совершили настоящий теракт в Еленовке и безжалостно убили украинский военных, которые были в русском плену. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что называть это "ударом по Еленовке" нельзя, потому что там был совершен именно теракт. На своей странице в Twitter он назвал три доказательства.

Подоляк добавил, что доказательств "удара по Еленовке" нет вообще. Зато есть доказательства теракта.

Он акцентировал внимание на том, что было повреждено лишь одно здание, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. В случае артиллерийского обстрела повреждения получили и другие здания.

Он добавил, что именно в эту колонию за несколько дней до теракта, перевели военнопленных украинцев. Совпадением это назвать нельзя.

Эксперты уже проанализировали фото и видео и установили, что повреждения не напоминают те, что могли бы появиться в результате обстрела - это был термобарический взрыв изнутри.

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Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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