Кровавый теракт в Еленовке: в СНБО назвали главные цели оккупантов РФ

Взорванная колония в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

В Совете нацбезопасности и обороны Украины прокомментировали варварское преступление РФ – убийство десятков украинских военнопленных в оккупированной Еленовке Донецкой области.

По сообщению Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram-канале, есть 7 целей, которые преследовала РФ убивая пленных украинцев.

"Есть достаточные основания утверждать, что убийство военнопленных в Еленовке было умышленным и заранее запланированным российской стороной", - уточняется в сообщении.

Главные цели теракта РФ в Еленовке:

дискредитация политического руководства Украины фальшивыми обвинениями в "преступном приказе" и ошибочности политического решения о сдаче в плен гарнизона Азовстали;

дискредитация ВСУ фальшивыми обвинениями в исполнении "преступных приказов" или же в профессиональной некомпетентности в определении и точности поражения целей;

дискредитация западных поставок оружия для Украины; скрытую казнь военнослужащих полка "Азов"; уничтожение свидетелей и жертв пыток украинских военнопленных;

деморализация украинского общества шокирующей новостью и подрыв боевого духа ВСУ и воли к сопротивлению.

Обращается внимание, что преступление совершено одновременно с распространением видео о садистской расправе над украинским пленным.

В СНБО также информируют, что предварительные выводы, сделанные по обнародованным фото и перехваченным СБУ разговорам оккупантов, дают основания рассматривать версию о подрыве в середине барака, где находились военнопленные.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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