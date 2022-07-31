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Оккупант потерял сознание во время просмотра видео со зверской пыткой украинского военного

31 июля 2022, 11:56

Оккупанты жестоко замучили украинского защитника до смерти.

взрыв в Еленовке, российские военные
Окупанту стало плохо во время просмотра видео с истязанием украинского военного / Коллаж фото t.me/pgo_gov_ua, УНИАН

Российский оккупант, которого ВСУ взяли в плен, просмотрел видео, на котором видны кадры с колонии в Еленовке и жестокая пытка и убийство украинского военного, который находился в российском плену. Во время просмотра он потерял сознание. Об этом сообщил журналист Владимир Золкин в эфире телемарафона. Известно, что журналист постоянно берет интервью у военнопленных.

Видео с Еленовки и кадры с пытками посмотрели несколько российских оккупантов. Все они не смогли досмотреть видео до конца, а одному стало плохо.

"Я им сегодня показывал и ролик обстрела колонии в Еленовке, и ролик с издевательствами, который облетел сеть в последние дни. ... Я им сегодня показывал это видео, и один пленный во время просмотра этого видео просто потерял сознание", – говорит журналист.

Золкин отметил, что одной из главных задач сейчас является обмен военнопленными. Украина хочет спасти из российского плена всех своих защитников, а России отдать "всех ее преступников".

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Напомним, в сети появилось ужасное видео, на котором видно, как российские солдаты издеваются над пленным украинским военным - канцелярским ножом отрезают живому бойцу гениталии. После этого один из оккупантов выстрелил ему в голову.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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