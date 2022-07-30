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Теракт в Еленовке: Украина запустила процедуру возвращения тел, но списки погибших оккупанты еще не дали

30 июля 2022, 17:32

У российской стороны есть списки погибших украинских военнопленных, но украинский омбудсмен утверждает, что не получал этих данных.

Теракт в Еленовке, Дмитрий Лубинец
Списки погибших в Еленовке украинских военнопленных оккупанты еще не дали/ Telegram, УНИАН

Украина еще не получила списки украинских военнопленных, погибших в оккупированной Еленовке на Донетчине, хотя у российской стороны такие данные уже есть.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Он сообщил, что наше государство уже обратилось к стране-агрессору РФ для получения этой информации.

"Я запросил эту информацию, но пока мы не получили списки. Я знаю, что у российской стороны они есть, но пока мы их еще не получили", – отметил Лубинец.

По его словам, Международный Комитет Красного Креста (МККК) предоставит информацию о личностях погибших непосредственно их родным, а не украинским властям. Омбудсмену могут сообщить лишь общие цифры – какое количество украинских военнопленных находилось в том месте, какое количество погибших и количество раненых.

"А кто конкретно был – эту информацию мне не предоставляет МККК, он предоставляет ее родственникам конкретного военнослужащего", – рассказал омбудсмен.

Когда оккупанты могут отдать тела погибших пленных

Уполномоченный ВР по правам человека сообщил, что Украина уже запустила официальную процедуру возвращения тел погибших пленных воинов. Однако пока неизвестно, как и когда это произойдет.

"Относительно договоренностей о возвращении тел, когда ожидать и в каком количестве – тоже не готов сказать", – сказал Лубинец.

Читайте такжеРоссийские "дипломаты" беззастенчиво призвали казнить защитников Мариуполя: в ОП жестко отреагировалиОккупанты сообщали о 53 погибших в Еленовке украинских военнопленных. На вопрос, совпадает ли такое количество с теми данными, которые есть у Украины, Лубинец отметил, что оно совпадает частично. Также примерно совпадают данные по раненым.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила из HIMARS по месту удерживания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

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