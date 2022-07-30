Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: в РФ рассказали о панике в Кремле у "фюрера"

В Кремле растет паника, говорит эксперт / Фото: Reuters

Российский политолог Андрей Пионтковский оценил ситуацию на южном направлении в связи с подготовкой контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины.

РФ пытается добиться прекращения огня потому что опасается контрнаступления ВСУ в Херсонской области, подчеркнул он в эфире Эспрессо.

"У Кремля тяжелое положение: они понимают, что потерпели глубочайшее стратегическое поражение. Россияне боятся украинского контрнаступления на Херсонщине, военными средствами они не могут его сорвать, поэтому хотят сорвать дипломатическими", — говорит собеседник.

Он убежден в том, что поведение кремлевской верхушки противоречиво и свидетельствует о состоянии психического дискомфорта, в том числе "в голове фюрера".

Эксперт пояснил, что план покорения РФ Украины провалился, и все, что Москва сейчас делает – отчаянно добивается прекращения огня.

"Этому и были в основном посвящены стамбульские переговоры. Вы же знаете, что такое было настойчивое условие Москвы – к этому пакету соглашений приписать еще прекращение огня в районе Херсона", – добавил Пионтковский.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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