Украина сможет вернуть захваченные Россией территории: экс-глава ЦРУ назвал единственное условие

Украина сможет вернуть захваченные Россией территории, заявил экс-глава ЦРУ/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украина сможет отвоевать свои территории, которые российские оккупанты захватили с 24 февраля этого года. Главное условие, от которого будет зависеть, удастся ли это – продолжение предоставления военной помощи от западных партнеров в таких же объемах, как сейчас.

Об этом заявил американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Bild. По его словам, западное вооружение может помочь сначала остановить продвижение российских оккупантов, а затем отбить у них захваченные ими ранее территории.

"Если НАТО и другие западные государства будут продолжать выделять ресурсы нынешними темпами... я верю, что украинские вооруженные силы смогут остановить дальнейшее продвижение России, которое российские войска осуществляют с 24 февраля, и отбить завоеванные территории", – сказал Петреус.

Также он отметил, что наступление России сейчас существенно затормозилось по сравнению с тем, как было несколько месяцев назад. Если раньше российские оккупанты использовали за день 20 000 артиллерийских снарядов, то сейчас это количество составляет около 5 000 снарядов.

Петреус подчеркнул, что его поражает мужество и решительность украинцев в целом и украинских военных в частности. При этом, по его словам, мастерство и профессиональная компетентность защитников Украины постоянно растет.

Читайте также"Ночью в Энергодаре было горячо": возле гостиницы, где живут оккупанты, была уничтожена их техникаВ то же время экс-глава ЦРУ отметил, что Европа и весь мир должны понимать, какие могут быть последствия в том случае, если Россия выиграет войну. Он подчеркнул, что успех РФ очень маловероятен, однако в случае, если бы так произошло, это было бы катастрофически для европейской безопасности.

По его словам, возможные последствия осознали уже не только в Европе.

"Откровенно говоря, я считаю, что главы государств и правительств НАТО, а также главы государств и правительств западных стран, не входящих в НАТО, признали это. И необходимо принять меры, чтобы Россия не преуспела", – отмечает Петреус.

Ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Такие авто относятся к такому же типу машин, какими пользовались норвежские силы в Афганистане.

Напомним, в Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставление Украине систем противовоздушной обороны NASAMS и уже находятся в процессе их закупки. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве до сих пор не называют.

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