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Для украинки не отдают собственную дочь в Италии: ребенка не выпускают без сопровождения монахини

30 июля 2022, 15:24

Девочка спасалась от войны и уехала вместе с бабушкой. Но в Италии девочку отобрали, не поверив, что ее бабушка родная.

Маме в Италии не отдают собственного ребенка
Для украинки не отдают собственную дочь в Италии/ Instagram

У украинской семьи, которая уехала за границу, спасаясь от войны, в Италии отобрали ребенка. Теперь родные пытаются доказать, что это их родной ребенок, чтобы вернуть его.

Внимание к этой ситуации привлекла украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая написала об этом на своей странице в Instagram. Деталями истории поделилась мама отобранной девочки в соцсетях.

Мама девочки Карина сообщила, что ее старшая дочь Ксения прибыла в Италию вместе со своей бабушкой 7 апреля, спасаясь от войны. У бабушки было генеральное поручение от родного отца ребенка. Сама женщина уехала с младшей дочерью в Германию.

Мать объясняет это тем, что Ксения – велоспортсменка и призер Украины, и она отправилась именно в Италию как страну велоспорта, чтобы продолжить там тренироваться.

"Когда началась война, ее тренер предложил нам отправить дочь в Италию – страну велоспорта. Он дал на это деньги, на переезд, на всё, он хотел спасти и помочь своей воспитаннице в дальнейшем тренироваться без угрозы ее жизни...", – рассказала женщина.

Миграционная служба Италии не признала бабушку ребенка родной

Проблемы начались после общения с итальянской миграционной службой. Там заявили, что украинское поручение для них ничего не значит, поэтому бабушку девочки они не признали опекуном. Для Ксении назначили другого опекуна.

Маме в Италии не отдают собственного ребенка
Маме в Италии не отдают собственного ребенка/ Instagram

Девочка сейчас проживает в монастыре. И хоть бабушка всё это время находится там с ней, девочка не может покинуть территорию монастыря без сопровождения монахини. При этом родным не сообщают ни имени, ни номера телефона опекуна, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.

"Четыре месяца мы пытались доказать, что моя мать – это бабушка дочери. Нет. Не верят", – говорит мама девочки.

На суде маме просто заявили, что не верят ей

Мама девочки не могла покинуть Германию, пока младшая дочь ходила в школу, ведь там так просто нельзя взять ребенка и уехать. Когда Карина прибыла в Италию, там состоялся суд в отношении ее старшей дочери, однако представители опекуна прямым текстом заявили, что не верят родным ребенка, украинским поручению и другим документам.

"Она (представитель опекуна – ред.) выразила недоверие мне, нашим докам, справкам из посольства Украины, доверенности от папы, датам на поручении и печатям на справках... Просто так "Не верю". Они допросили меня, куда я повезу ребенка, и есть ли для него кровать, где работает папа... Моя прописка в Германии, социальная защита и вид на жительство в стране ЕС для них тоже не основание отдавать мне ребенка...", – отмечает мама Ксении.

Ребенка не выпускают без сопровождения монахини

Женщина сейчас видится со своей старшей дочерью только под присмотром монахинь, которые сопровождают девочку повсюду.

Как рассказала Екатерина Осадчая, которая руководит социальным проектом по поиску пропавших "Найти своих", этим делом уже лично занимается уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

"Сейчас дело за органами власти в Украине, и этот вопрос обязательно решится и дочка будет с мамой. Но сколько ужаса, нервов и отчаяния для мамы, кроме уже существующего, принесла эта ситуация", – отметила Осадчая.

Ранее сообщалось, что в Варшаве агрессивная женщина набросилась на украинку, которая работает в магазине мучных изделий, обвинив ее в том, что она якобы посоветовала ей купить не такой хлеб.

Напомним, двое россиян в Германии набросились с оскорблениями на женщину из Украины за то, что ее сын сказал лозунг "Слава Украине". Российские неадекваты нецензурно оскорбляли женщину.

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