"Вон отсюда в свою страну": в Польше агрессивная женщина обругала украинку из-за хлеба

В Польше агрессивная женщина обругала украинку из-за хлеба/ Главред, скрин из видео

В Варшаве агрессивная женщина набросилась на украинку, которая работает в магазине мучных изделий, обвинив ее в том, что она якобы посоветовала ей купить не такой хлеб.

Гражданка Украины начала защищаться, тогда покупательница начала вести себя агрессивно, набросилась на работницу магазина с обвинениями и оскорблениями. Об этом сообщает The Warsaw.

Женщина вела себя агрессивно и начала обзывать украинку нецензурными словами. В конце концов она сказала, что лучше украинка поехала бы в свою страну.

"Прочь из моей страны! Езжай в свою страну, потому что вы создаете в нашей стране беспорядки!", – кричала раздраженная клиентка.

В комментариях к видео люди начали защищать украинку и поддерживать ее. Один из комментаторов искренне посочувствовал гражданке Украины и сказал, что представляет, что чувствует продавщица.

"Возможно, ты потеряла всё, в том числе и свой дом, и еще долго не сможешь вернуться туда. Сейчас работаешь за границей, на низкооплачиваемой работе. Но хочешь работать, а не получать бесплатную помощь. И в этой честной работе слышишь, что ты "проститутка", – пишет один из комментаторов.

Напомним, во временно оккупированном РФ Херсоне местные жители открыто заявляют о своих проукраинских взглядах. В частности, в интервью французскому France 24 одна из местных жительниц рассказала о том, что она поддерживает Украину.

Ранее сообщалось, что украинка в аэропорту США проучила школьника из РФ, который призвал использовать против Украины ядерное оружие.

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