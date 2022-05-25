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"До прихода россиян мы жили хорошо": в Херсоне украинка поразила смелым заявлением

25 мая 2022, 12:35

Женщина в захваченном РФ Херсоне заявила, что она за свободную Украину и свободный Херсон.

В Херсоне украинка поразила смелым заявлением / Скриншот FRANCE 24

Во временно оккупированном РФ Херсоне местные жители открыто заявляют о своих проукраинских взглядах.

В частности, в интервью французскому France 24 одна из местных жительниц рассказала о том, что она поддерживает Украину.

В интервью женщина-водитель троллейбуса заявила, что она за свободную Украину и свободный Херсон.

Она подчеркнула, что не боится российской оккупации, ей нечем рисковать.

"Если захотят убить, пусть убивают. Я за Украину. Я живу в Украине. Я – украинка. Я живу на своей земле и хочу, чтобы Херсон был свободен. Я хочу, чтобы все было как раньше. До прихода россиян мы жили хорошо, нормально, спокойно", – сказала смелая украинка.

Ранее сообщалось о том, что тысячи автомобилей с детьми, женщинами и пожилыми людьми, которые пытаются выехать из населенных пунктов Херсонской области, находящихся под российской оккупацией, в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают захватчики.

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