Украинка проучила школьника из РФ, который призвал использовать против Украины ядерное оружие

Подросток в аэропорту США высказался о том, как можно быстрее "закончить войну против Украины". Родители при этом согласились с мнением сына.
С украинкой, председателем правления Всеукраинской общественной организации "ОПОРА" Ольгой Айвазовской произошел неприятный инцидент в аэропорту США, когда она встретилась там с семьей россиян. Российский школьник сказал ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы быстрее закончить войну.
При этом родители, очевидно соглашаясь с мнением сына, с пониманием кивали головами. Детали этого инцидента Айвазовская рассказала в Facebook.
"Только что в аэропорту поскандалила с россиянами. Парнишка лет 14-15, довольно интеллигентный на вид, и его родители – этакие типичные инженеры. Этот молодой кадр сказал, что надо использовать ядерное оружие против нас, чтобы наконец всё закончилось. Умрут все: и хорошие, и плохие, но это наконец закончится", – написала она.
Родители, которым на вид лет по 50, только стояли рядом и кивали головами в знак согласия с сыном.
После этого украинка решила проучить российскую семью и громко на весь автобус перевела то, что сказал подросток.
"Пришлось всему автобусу перевести, что он сказал. После этого они пулей выскочили и побежали подальше", – отметила Айвазовская.
Она добавила, что "это давно не путинская война".
Напомним, жена российского оккупанта, который сейчас находится под Харьковом, рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей из Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали. Рашистка призналась, что хочет "расправиться" с вывезенными в Россию детьми из Украины и подробно расписала, как она это делала бы.
Ранее наглый россиянин во время опроса на улице мнения граждан заявил, что России не стоит останавливаться в Украине – нужно идти дальше и захватывать еще больше территорий. По мнению рашиста, Путину следовало бы захватить еще и Польшу и Прибалтику.
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