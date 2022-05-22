Украинка проучила школьника из РФ, который призвал использовать против Украины ядерное оружие/ Reuters

С украинкой, председателем правления Всеукраинской общественной организации "ОПОРА" Ольгой Айвазовской произошел неприятный инцидент в аэропорту США, когда она встретилась там с семьей россиян. Российский школьник сказал ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы быстрее закончить войну.

При этом родители, очевидно соглашаясь с мнением сына, с пониманием кивали головами. Детали этого инцидента Айвазовская рассказала в Facebook.

"Только что в аэропорту поскандалила с россиянами. Парнишка лет 14-15, довольно интеллигентный на вид, и его родители – этакие типичные инженеры. Этот молодой кадр сказал, что надо использовать ядерное оружие против нас, чтобы наконец всё закончилось. Умрут все: и хорошие, и плохие, но это наконец закончится", – написала она.

Родители, которым на вид лет по 50, только стояли рядом и кивали головами в знак согласия с сыном.

После этого украинка решила проучить российскую семью и громко на весь автобус перевела то, что сказал подросток.

"Пришлось всему автобусу перевести, что он сказал. После этого они пулей выскочили и побежали подальше", – отметила Айвазовская.

Она добавила, что "это давно не путинская война".

Напомним, жена российского оккупанта, который сейчас находится под Харьковом, рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей из Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали. Рашистка призналась, что хочет "расправиться" с вывезенными в Россию детьми из Украины и подробно расписала, как она это делала бы.

Ранее наглый россиянин во время опроса на улице мнения граждан заявил, что России не стоит останавливаться в Украине – нужно идти дальше и захватывать еще больше территорий. По мнению рашиста, Путину следовало бы захватить еще и Польшу и Прибалтику.

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