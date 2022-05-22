Уничтожили целую роту с танками: ВСУ разбили войска РФ в неравном бою под Горловкой

ВСУ уничтожили танки и целую роту оккупантов под Горловкой / Коллаж фото УНИАН

Украинские военнослужащие отбили штурм оккупантов вблизи Горловки. Там пыталась прорваться целая рота солдат. Об этом сообщает ТСН.

В прорыве российским оккупантам пытались помочь два танка, однако их также уничтожили ВСУ. Целая рота солдат так и осталась на поле боя.

Военный с позывным "Паштет" говорит, что переломный момент в войне на Донбассе уже состоялся, сейчас преимущество на стороне Украины.

"Наши побеждают. У нас разбили колонну, сейчас летают наши самолеты, то я уже уверен в наших ВСУ", - сказал военный.

Как сообщали в Генштабе, с начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 29 050 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 1285 танков, 3141 боевых бронированных машин, 599 артиллерийских систем, 93 ПВО и 2194 вражеских автомобилей.

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Напомним, украинские воины из 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили оккупантскую легкобронированную технику и бензовоз. В этом военным помогли космическая разведка благодаря беспилотнику "Spectator" и пушке 2С7 "Пион". Российская техника превратилась в груду металлолома.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили пушку "Пион", с которой россияне обстреливали Северодонецк и разрушили мост между областным центром и Лисичанском. "Наводчиками" умело сработали российские пропагандисты.

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