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Партизаны подключились к ВСУ на Запорожье: уничтожили артиллерию и "глушилку" связи

22 мая 2022, 08:03

Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении.

Партизаны подключились к ВСУ на Запорожье / УНИАН

На Запорожье наши защитники с помощью местного населения уничтожили несколько артиллерийских систем противника.

Также им удалось обезвредить радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку, сообщили в Запорожской ОВА.

"Благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии. На эти поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и ​​проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе. Украинские военные продолжают вытеснять врага в южном направлении. Итого победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Также силы обороны Запорожского края вместе с представителями Движения Сопротивления вблизи Мелитополя уничтожили радиолокационные станции оккупантов, которые глушили связь и проводили разведку.

Читайте такжеУкраина уничтожит Крымский мост, если будет операция по Крыму – ЗагороднийРанее российские оккупанты совершили одну атаку и потеряли до 80 человек личного состава, танк, артиллерийскую систему и беспилотный летательный аппарат в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток в пятницу.

Также сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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