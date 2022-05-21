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Украинские военные точным ударом уничтожили пушку Пион оккупантов: зрелищное видео

21 мая 2022, 21:03

Гайдай поблагодарил российских пропагандистов за "наводку".

война, оккупанты
Война в Украине / скриншот

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили пушку Пион, из которой россияне обстреливали Северодонецк и разрушили мост между областным центром и Лисичанском.

"Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили "Пион", который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк", - написал начальник Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он также поблагодарил российских пропагандистов за "наводку".

"Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего", - заметил руководитель ОВА.

Россияне снова уничтожили мост

Российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые мост был разрушен россиянами в 2014 году.

"В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста между Северодонецком и Лисичанском во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", - написал Гайдай.

При этом он добавил, что сообщение между городами сохраняется.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что появились основания говорить о переходе войск России к оборонительным действиям по всей линии боевых столкновений. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные для обороны позиции.

В НАТО рассказали, что силам обороны Украины удалось переломить ход событий в войне с Россией. Киев в итоге может одержать победу над Москвой. Причем теперь может появиться возможность отвоевать оккупированные Крым и Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина готова перейти к масштабному контрнаступлению на занятые войсками России позиции. Однако для этого нужны поставки тяжелых вооружений в срочном порядке. ВСУ планируют освободить южные и восточные области из-под российской оккупации.

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