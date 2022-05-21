Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию и готовят мощное наступление - Генштаб

Войска РФ / ВСУ

Российские оккупационные войска в Украине продолжают вести наступательные действия на Славянском, Донецком и Лиманском направлениях.

Командование армии РФ продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины. О течении 87-х суток противостояния Украины российскому военному вторжению сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Там подчеркнули, что враг терпит многочисленные потери в войне на территории Украины.

В Генштабе конкретизировали ситуацию по основным направлениям, отметив, что большая активность противника продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области, а также нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

На Слобожанском направлении противник продолжает вести боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей. Для недопущения выхода ВСУ на государственную границу оккупанты наносили авиационные удары и обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая.

На Славянском направлении подразделения оккупационных войск продолжают подготовку для возобновления наступления. В течение дня враг вел огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Вел огонь из всего спектра вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения. Также нанесены авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.

Лиманское направление – противник продолжает подготовку к наступлению. При поддержке авиации и артиллерии безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также рашисты нанесли авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.

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Также в Генштабе добавили, что оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что появились основания говорить о переходе войск России к оборонительным действиям по всей линии боевых столкновений. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные для обороны позиции.

В НАТО рассказали, что силам обороны Украины удалось переломить ход событий в войне с Россией. Киев в итоге может одержать победу над Москвой. Причем теперь может появиться возможность отвоевать оккупированные Крым и Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина готова перейти к масштабному контрнаступлению на занятые войсками России позиции. Однако для этого нужны поставки тяжелых вооружений в срочном порядке. ВСУ планируют освободить южные и восточные области из-под российской оккупации.

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