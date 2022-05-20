Бойцы ВСУ и Бутусов у Северского Донца угнали БМП командира бригады войск РФ

Российские оккупанты благодаря действиям ВСУ "потеряли" БМП / Facebook Юрия Бутусова

Военные Вооруженных сил Украины и журналист Юрий Бутусов у Северского Донца угнали у российских оккупационных войск боевую машину пехоты командира одной из бригад армии России. Предстоит распаковка БМП оккупантов.

Как сообщил журналист на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 20 мая, в ходе осмотра места боя в 100 метрах от занятого вражескими войсками берега Северского Донца был замечен и угнан БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады российской армии капитана Дмитрия Фурдуя.

Читайте также"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса БукВпоследствии ожидается распаковка боевой машины пехоты оккупантов.

"Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. Впоследствии будет репортаж с распаковкой БМП, там много интересного", - подчеркнул Бутусов.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что появились основания говорить о переходе войск России к оборонительным действиям по всей линии боевых столкновений. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные для обороны позиции.

В НАТО рассказали, что силам обороны Украины удалось переломить ход событий в войне с Россией. Киев в итоге может одержать победу над Москвой. Причем теперь может появиться возможность отвоевать оккупированные Крым и Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина готова перейти к масштабному контрнаступлению на занятые войсками России позиции. Однако для этого нужны поставки тяжелых вооружений в срочном порядке. ВСУ планируют освободить южные и восточные области из-под российской оккупации.

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