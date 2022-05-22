Техника враз стала грудой металлолома: ВСУ ярко уничтожили врага беспилотником и пушкой "Пион"

ВСУ ярко уничтожили врага беспилотником и пушкой "Пион"/ коллаж УНИАН

22 мая, украинские воины из 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили оккупантскую легкобронированную технику и бензовоз с помощью космической разведки благодаря беспилотнику "Spectator" и пушки 2С7 "Пион". Об этом сообщили в пресс-службе данной воинской части.

"Результативный боевой тест-драйв украинского БПЛА Spectator в 45-й ОАБР! В подразделении на передовой всегда есть работа для беспилотников. Космическая разведка как раз предоставила данные - есть достойная цель, вражеский объект. Взлетали беспилотником вечером на разведку, подтвердили работаем! Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке пушки 2C7 четко и осторожно обработали", - написали в пресс-службе бригады.

Читайте такжеВ Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили пушку "Пион", из которой россияне обстреливали Северодонецк и разрушили мост между областным центром и Лисичанском.

"Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили "Пион", который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк", - написал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также поблагодарил российских телепропагандистов за "наводку".

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Донбасса