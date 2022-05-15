ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии России

Реактивных систем залпового огня оккупанты пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам Украины.
Артподразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов.
Отмечается, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оккупанты пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам Украины.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Последствия "охоты" поражают:
- РСЗО БМ-21 Град – две единицы;
- РСЗО БМ-27 Ураган – одна единица;
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 Зоопарк-1М – одна единица;
- более пяти единиц транспортной автомобильной техники;
- место хранения боеприпасов;
Армия Украины громит войска России
На реке Северский Донец в районе села Белогоровка Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по войскам России. Оккупанты сооружали понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить украинских военных. За несколько дней боестолкновений вражеские войска понесли серьезные потери. Уничтожены более 70 единиы техники российской армии.
Журналист Юрий Бутусов рассказал, как 6-я рота 92-й бригады ВСУ совершила настоящий подвиг в боях в Харьковской области. В частности, 24 февраля в ходе столкновений с войсками РФ в Старом Салтове наши военные смогли выйти из окружения и выиграть бой. Уже 25 февраля они не позволили российским оккупантам осуществить прорыв в Харьков. Оба случая примечательны тем, что у врага было намного больше сил.
Под Харьковом бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т90М Прорыв из шведского гранатомета Карл Густав. Боевую машину захватчиков уничтожили военные 227-го батальона 127-й бригады Терробороны.
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