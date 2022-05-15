ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии России

Огневая позиция реактивной артиллерии РФ / скриншот

Артподразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов.

Отмечается, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оккупанты пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Последствия "охоты" поражают:

РСЗО БМ-21 Град – две единицы;

РСЗО БМ-27 Ураган – одна единица;

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 Зоопарк-1М – одна единица;

более пяти единиц транспортной автомобильной техники;

место хранения боеприпасов;

Армия Украины громит войска России

На реке Северский Донец в районе села Белогоровка Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по войскам России. Оккупанты сооружали понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить украинских военных. За несколько дней боестолкновений вражеские войска понесли серьезные потери. Уничтожены более 70 единиы техники российской армии.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, как 6-я рота 92-й бригады ВСУ совершила настоящий подвиг в боях в Харьковской области. В частности, 24 февраля в ходе столкновений с войсками РФ в Старом Салтове наши военные смогли выйти из окружения и выиграть бой. Уже 25 февраля они не позволили российским оккупантам осуществить прорыв в Харьков. Оба случая примечательны тем, что у врага было намного больше сил.

Под Харьковом бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т90М Прорыв из шведского гранатомета Карл Густав. Боевую машину захватчиков уничтожили военные 227-го батальона 127-й бригады Терробороны.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Читайте также: