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Девяносто гаубиц М-777 из США прибыли в Украину: ВСУ уже наносят удары по войскам России

15 мая 2022, 19:00

Многие из поставленных армии Украины американских гаубиц выполняют свою работу на фронте.

Применение ВСУ гаубицы М-777 на фронте
Применение ВСУ гаубицы М-777 на фронте / Скриншот видео посольства США в Украине

Девяносто гаубиц М-777, которые Соединенные Штаты Америки направили Украине в качестве военной помощи для ВСУ, находятся на балансе украинской армии. Многие из них уже используются на фронте в боях с войсками России. Об этом сообщили в посольстве США в Киеве.

В Twitter-аккаунте дипломатического ведомства опубликовали видео, как работают американские гаубицы на войне России против Украины. На видеозаписи заметна работа орудийных расчетов.

Читайте такжеБойцы ВСУ на Николаевщине уничтожили военный самолет ВВС России за 50 миллионов долларовНа балансе ВСУ находится уже 90 гаубиц М-777. Еще одна единица пока не прибыла.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой", - указано в подписи к видеозаписи.

Справка

Гаубицы М-777 США

М-777 – это легкие гаубицы, калибр которых составляет 155 мм. Скорость выстрела – от 2 до 5 выстрелов в минуту. Гаубица может стрелять на дистанцию до 40 метров. Все зависит от типа снаряда.

Такие гаубицы использовались американским военными в ходе военных конфликтов в Афганистане и Ираке.

Армия Украины громит войска России

На реке Северский Донец в районе села Белогоровка Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по войскам России. Оккупанты сооружали понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить украинских военных. За несколько дней боестолкновений вражеские войска понесли серьезные потери. Уничтожены более 70 единиы техники российской армии.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, как 6-я рота 92-й бригады ВСУ совершила настоящий подвиг в боях в Харьковской области. В частности, 24 февраля в ходе столкновений с войсками РФ в Старом Салтове наши военные смогли выйти из окружения и выиграть бой. Уже 25 февраля они не позволили российским оккупантам осуществить прорыв в Харьков. Оба случая примечательны тем, что у врага было намного больше сил.

Под Харьковом бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т90М Прорыв из шведского гранатомета Карл Густав. Боевую машину захватчиков уничтожили военные 227-го батальона 127-й бригады Терробороны.

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