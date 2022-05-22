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В РФ оскандалились с новым фейком – выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов

22 мая 2022, 14:30

Блогеры Томас Репер и Джон Дуган, которых показали в сюжете российского пропагандистского телеканала, на самом деле ни в каких СМИ не работают.

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Пропагандисты РФ выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов/ Twitter ilya_shepelin

В России попробовали склепать новый фейк. Российский пропагандистский "Первый канал" показал сюжет о якобы "иностранных журналистах", посетивших оккупированную Херсонскую область. На самом же деле оказалось, что эти "журналисты" – это блогеры – фанаты Путина, которые уже не один год живут в РФ.

На это обратил внимание бывший журналист телеканала "Дождь" Илья Шепелин, о чем он сообщил на своей странице в Twitter. Он рассказал, что Томас Репер и Джон Дуган, которых показали как "иностранных журналистов", на самом деле ни в каких СМИ не работают.

"Первый канал показал сюжет о том, как оккупированную Херсонскую область посетили восхищенные "иностранные журналисты". На самом же деле этими "журналистами" оказались блогеры – фанаты Путина, которые много лет живут в России, – Томас Репер и Джон Дуган, которые ни в каких СМИ не работают", – отметил Шепелин.

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Пропагандисты РФ выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистов/ Twitter ilya_shepelin

При этом пропагандисты противотровали Репера как "журналиста издания Anti Spiegel из Германии". Однако на самом деле это его личный блог, который еще и создан на домене, зарегистрированном в России. В этом блоге "лояльный к Путину" Репер ретранслирует все методички Кремля, отметили в Telegram-канале "Труха Украина".

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Томас Репер – лояльный к Кремлю блогер, живущий в РФ/ скрин
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Блог Репера создан на домене, зарегистрированном в России/ скрин

Как рассказал подписчик Майкл Элгорт в комментарии к сообщению Шепелина в Twitter, россияне возят такой "набор псевдожурналистов", в который входят 9-10 человек, по всем захваченным местам.

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Пропагандисты РФ возят "набор псевдожурналистов" по захваченным местам/ скрин
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Пропагандисты РФ возят "набор псевдожурналистов" по захваченным местам/ Twitter Майкл Элгорт

Ранее сообщалось о том, что в России начали активно распространять фейки о том, что Служба безопасности Украины якобы начала собирать тела женщин и детей для дальнейшей имитации авианалета. Таким образом РФ хочет обвинить Украину в провокациях, сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина нужна американская реактивная система залпового огня MLRS – она поможет, в частности, деблокировать Черное море.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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