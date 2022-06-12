В ФРГ рашисты набросились с матами на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине"

В ФРГ на украинку набросились с матами / Скриншот

Двое россиян в Германии набросились с оскорблениями на женщину из Украины за то, что ее сын сказал лозунг "Слава Украине".

Русские неадекваты нецензурно оскорбляли женщину. Соответствующее видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Боже, яке кончене".

При этом на спокойные возражения украинка получала новые порции оскорблений с матами.

Обратим внимание, что в своих оскорблениях россияне обильно использовали штампы роспропаганды в "ущемлении прав русскоязычных", "нацизме" и "фашизме".

В ответ украинка резонно заметила, что нацисты - русские, ведь это они бомбят мирную Украину.

Россиянин: "Вы что нацисты? Вы фашисты? Вы фашисты, если кричите "Слава Украине"

Украинка: "Если вы сейчас будете продолжать кричать на меня как на женщину..."

Россиянин: "Какая ты женщина? Ты укр*п. Ты укр*п"

Украинка: "Вы на меня кричите. Вы ко мне подошли с конфликтом"

Россиянин: "С каким конфликтом? Какая "Слава Украине"? Мы находимся на территории Германии. Надо говорить или немецком, или на русском. И не надо кричать "Слава Украине"

Украинка: "Пожалуйста, давайте заканчивать этот разговор"

Россиянин: "Них*я. Давай говори"

Украинка: "У меня тут ребенок стоит. Вы что?"

Россиянин: "Почему он кричит "Слава Украине"?

Украинка: "Потому что он из Украины. Потому что вы напали на нашу страну. Вы бомбите нас"

Россиянин: "Кто напал? Я живу здесь 25 лет. Кто напал?"

Украинка: "То есть, вы казах? Я верно понимаю?"

Россиянин: "Из России я приехал. Из Кургана. Немец я по национальности"

Украинка: "Я в этом и не сомневалась. Так ведут себя только русские".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Швеции из школы Lernia выгнали преподавательницу российского происхождения Евгению Карлссон (девичья фамилия — Денисова), которая устроила дебош, увидев флаг Украина на улицах Стокгольма.

Неадекватная рашистка срывала украинские флаги с российского посольства.

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