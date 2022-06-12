В ФРГ рашисты набросились с матами на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине"

На спокойные возражения украинка получала новые порции оскорблений с матами.
Двое россиян в Германии набросились с оскорблениями на женщину из Украины за то, что ее сын сказал лозунг "Слава Украине".
Русские неадекваты нецензурно оскорбляли женщину. Соответствующее видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Боже, яке кончене".
При этом на спокойные возражения украинка получала новые порции оскорблений с матами.
Обратим внимание, что в своих оскорблениях россияне обильно использовали штампы роспропаганды в "ущемлении прав русскоязычных", "нацизме" и "фашизме".
В ответ украинка резонно заметила, что нацисты - русские, ведь это они бомбят мирную Украину.
- Россиянин: "Вы что нацисты? Вы фашисты? Вы фашисты, если кричите "Слава Украине"
- Украинка: "Если вы сейчас будете продолжать кричать на меня как на женщину..."
- Россиянин: "Какая ты женщина? Ты укр*п. Ты укр*п"
- Украинка: "Вы на меня кричите. Вы ко мне подошли с конфликтом"
- Россиянин: "С каким конфликтом? Какая "Слава Украине"? Мы находимся на территории Германии. Надо говорить или немецком, или на русском. И не надо кричать "Слава Украине"
- Украинка: "Пожалуйста, давайте заканчивать этот разговор"
- Россиянин: "Них*я. Давай говори"
- Украинка: "У меня тут ребенок стоит. Вы что?"
- Россиянин: "Почему он кричит "Слава Украине"?
- Украинка: "Потому что он из Украины. Потому что вы напали на нашу страну. Вы бомбите нас"
- Россиянин: "Кто напал? Я живу здесь 25 лет. Кто напал?"
- Украинка: "То есть, вы казах? Я верно понимаю?"
- Россиянин: "Из России я приехал. Из Кургана. Немец я по национальности"
- Украинка: "Я в этом и не сомневалась. Так ведут себя только русские".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Швеции из школы Lernia выгнали преподавательницу российского происхождения Евгению Карлссон (девичья фамилия — Денисова), которая устроила дебош, увидев флаг Украина на улицах Стокгольма.
Неадекватная рашистка срывала украинские флаги с российского посольства.
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