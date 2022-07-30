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"Потрясена и напугана": лидер Молдовы прямо обвинила РФ в кровавом теракте в Еленовке

30 июля 2022, 19:43

Потрясена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Еленовке, сказала лидер Молдовы.

Майя Санду
Майя Санду обвинила РФ в убийстве в Еленовке / Reuters

Россия виновна в массовом убийстве украинских военнопленных в оккупированной Еленовке, сообщила в Twitter президент Молдовы Майя Санду.

"Потрясена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Еленовке. Эта неоправданная война против Украины является серьезным нарушением международного права и нарушением прав человека. Мы решительно осуждаем ее действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - отметила Санду.

Теракт в Еленовке

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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