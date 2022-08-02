"Могут казнить": эксперт рассказал, что угрожает бойцам Азова после признания их "террористами" в РФ

РФ может попытаться казнить бойцов из полка Азов / Коллаж фото Главред, From-ua.com

Верховный суд России принял ужасное решение - признал украинский батальйон "Азов" якобы "террористической организацией. Теперь украинским защитникам, которые находятся в российском плену может угрожать серьезная опасность. Не исключено, что РФ захочет их казнить или пожизненно отправить в тюрьму. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

Эксперт отметил, что РФ идет по "заранее определенному плану".

"Теперь очень плохо. Если они перевезут азовцев на территорию России, они будут определены террористами и их можно казнить. Через суд. Но мы понимаем, какой суд в России. У них за терроризм – это высшая мера наказания – расстрел. Если Россия хочет присоединить эту территорию к себе, тогда тоже там будут распространяться законы РФ. Я так понимаю, что наши власть имущие едва ли не в состоянии решить этот вопрос... Время истекает, дальше будет еще труднее вытащить наших ребят", — сказал Олег Жданов.

Он также добавил, что в РФ пока действует мораторий на смертную казнь, но там уже говорят о необходимости его снять.

"ДНР" и "ЛНР" – они не признаны нигде в мире. К смертной казни британцев приговорили, но луна прошла, я так понимаю, что они боятся. Тем более, Великобритания пригрозила ответными действиями для РФ, а не для "ДНР". Если 11 сентября состоится референдум, и они присоединят эту территорию к РФ, а до этого Дума может проголосовать на снятие моратория по наказанию за особо тяжкие преступления", — говорит эксперт.

Стоит отметить, что РФ может отказаться обменивать азовцев из-за того, что они якобы "террористы". В таком случае наши защитники могут получить пожизненное заключение.

Напомним, соответствующее решение Верховный суд РФ принял сегодня. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

Другие новости: