УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Могут казнить": эксперт рассказал, что угрожает бойцам Азова после признания их "террористами" в РФ

2 августа 2022, 17:06

Военнопленным украинским защитникам может угрожать казнь или пожизненное заключение в РФ.

Олег Жданов, полк Азов
РФ может попытаться казнить бойцов из полка Азов / Коллаж фото Главред, From-ua.com

Верховный суд России принял ужасное решение - признал украинский батальйон "Азов" якобы "террористической организацией. Теперь украинским защитникам, которые находятся в российском плену может угрожать серьезная опасность. Не исключено, что РФ захочет их казнить или пожизненно отправить в тюрьму. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.ua.

Эксперт отметил, что РФ идет по "заранее определенному плану".

"Теперь очень плохо. Если они перевезут азовцев на территорию России, они будут определены террористами и их можно казнить. Через суд. Но мы понимаем, какой суд в России. У них за терроризм – это высшая мера наказания – расстрел. Если Россия хочет присоединить эту территорию к себе, тогда тоже там будут распространяться законы РФ. Я так понимаю, что наши власть имущие едва ли не в состоянии решить этот вопрос... Время истекает, дальше будет еще труднее вытащить наших ребят", — сказал Олег Жданов.

Он также добавил, что в РФ пока действует мораторий на смертную казнь, но там уже говорят о необходимости его снять.

"ДНР" и "ЛНР" – они не признаны нигде в мире. К смертной казни британцев приговорили, но луна прошла, я так понимаю, что они боятся. Тем более, Великобритания пригрозила ответными действиями для РФ, а не для "ДНР". Если 11 сентября состоится референдум, и они присоединят эту территорию к РФ, а до этого Дума может проголосовать на снятие моратория по наказанию за особо тяжкие преступления", — говорит эксперт.

Стоит отметить, что РФ может отказаться обменивать азовцев из-за того, что они якобы "террористы". В таком случае наши защитники могут получить пожизненное заключение.

Напомним, соответствующее решение Верховный суд РФ принял сегодня. Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

Другие новости:

война в Украине террорист российское вторжение полк Азов Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:15

Шойгу отчитался о "победах" РФ на Донбассе: оккупантам удалось захватить шесть маленьких сел

17:13

Экспериментальное лечение не помогает: росСМИ опять "хоронят" Анастасию Заворотнюк

17:06

"Могут казнить": эксперт рассказал, что угрожает бойцам Азова после признания их "террористами" в РФВидео

17:00

Помогают и без денег: Ким рассказал, как в Николаеве идет проект "Сдай коллаборанта за 100 долларов"

16:37

Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми: умер медик, раненный ракетой в ВинницеВидео

Реклама
16:35

Бабкин рассказал, почему не возвращается из Германии в Украину

16:27

Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard: их назвали "опасными"Видео

16:26

Пигментные пятна на коже: как с ними бороться и как убрать в домашних условияхВидео

16:19

Каменских в мини-шортах повторила нашумевший образ Зеленской

16:01

Россия не сможет оккупировать весь Донбасс до зимы: эксперты назвали причиныВидео

15:52

"Мисс Украина Вселенная" Неплях хвастается многотысячной коллекцией брендовых сумок

15:43

Изобретательные хозяйки оборачивают терку в целлофан: в чем хитрость

15:22

Хотели сделать дымовую завесу: россияне случайно взорвали собственный поезд на ХерсонщинеВидео

15:17

Захарова с пеной у рта пригрозила США ответом на признание РФ государством-спонсором терроризмаВидео

15:13

"Нужно быть мужиком, а не трусом": 18-летнего парня отказались пустить в укрытие во время тревоги

15:09

Большая прибыль, увеличение дохода и денежная удача: 3 знака зодиака смогут разбогатеть до конца летаВидео

15:02

Прощай, Заливако: после разрыва с холостяком Анна Богдан рассекретила, с кем проводит отпуск

14:51

В РФ работает мощная агентура Украины: они сообщали о переносе Путиным нападения на 24 февраля – ГУРВидео

14:33

Там безумные потери: в Бурятии расформировали "элитную" бригаду десантниковВидео

14:32

В РФ признали полк "Азов" террористической организациейВидео

Реклама
14:18

"Мы живем по соседству с самым большим в мире концлагерем": Комаровский обрушился на РФВидео

14:06

Гороскоп на август 2022 для Водолеев: кризис, армия и опасность

13:59

Российская актриса призвала писать доносы на тех, кто слушает "запрещенку" в россии

13:52

Битва за Донбасс подходит к концу, Херсон освободим в ближайшие недели - СенцовВидео

13:43

"Следующие месяцы будут решающими": Украина не будет идти на уступки Путину - ЕрмакВидео

13:39

Оккупанты кидали 10 гранат, но украинец выжил: невероятная история боя воина Нацгвардии с русскими

13:34

"Не надо искать оправдания извергам": Подоляк разнес слова Трампа по Крыму и НАТОВидео

13:04

Угроза атаки Харькова и переброска сил РФ на юг: в Минобороны заявили о готовности к любым сценариямВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 августа 2022: Ракам – недоброжелатели, Девам – обида, Водолеям – исполнение мечтыВидео

12:56

Оккупанты могут попасть в ловушку на Херсонщине - ЖдановВидео

12:47

Фотограф Зеленской Лейбовиц отреагировала на критику

12:15

Отказывает мозг: Нагиев впервые рассказал о своей болезни

12:06

Зверствуют ровно также: Дуда сравнил русских оккупантов с нацистамиВидео

11:56

В оккупированном Крыму готовятся к возвращению Украины - ГУР

11:46

Употребление жареной еды приближает смерть: как готовить любимые блюда без опаски за свою жизнь

11:40

Гайдай назвал направление на Донбассе, где оккупанты сосредоточили главные силыВидео

11:30

Каждая ракета попадает в цель: даже американцы были удивлены, как ВСУ используют HIMARS - генерал

11:10

Приметы на 3 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не принести в дом болезниВидео

11:05

Бесхребетные и лживые: Алан Бадоев обрушился на артистов-путинистов во главе с Киркоровым

10:46

Путин ударился в безумие: в Кремле и Крыму провели ритуал с жертвоприношением - СМИ

Реклама
10:41

"Перелом в войне будет в сентябре": астролог назвала период победы Украины и крах для РоссииВидео

10:16

В Вашингтоне русский дипломат злобно растоптал подсолнухи, которые туда принесли дети

10:14

"Большие крушения и много жертв": астролог назвала 5 городов Украины, которые ждут большие потериВидео

10:12

Оккупанты из Чувашии устроили бунт: требуют денег за убийства украинцевВидео

10:11

Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить

09:56

Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать

09:52

Медведев побредил о воссоздании СССР и намекнул на захват Казахстана, обвинив его в "геноциде русских"

09:41

Доллара по 40 уже не будет: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие неделиВидео

09:40

Украинские воины уничтожили двух оккупантов-баскетболистов из Бурятии

09:10

За убийство пленных "азовцев" в Еленовке ответственна Россия - ISWВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять