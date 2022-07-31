'Варварская агрессия': в США отреагировали на кровавый теракт РФ в Еленовке

США продолжат предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от агрессии Москвы.
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала теракт РФ в Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных.
В своем Twitter она назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.
"Обстрел следственного изолятора в Еленовке недопустим, как и сообщение о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными", - подчеркнула американский дипломат.
Бринк добавила, что США продолжат предоставлять Украине то, что ей нужно для защиты от агрессии Москвы.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.
"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.
До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".
Смотрите онлайн новости Донбасса
Другие новости:
- На видео из колонии в Еленовке не те следы, которые мог бы нанести удар HIMARS - ISW
- Новая Буча, или Зачем Россия ударила по Еленовке
- Теракт в Еленовке: Украина запустила процедуру возвращения тел, но списки погибших оккупанты еще не дали