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Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкции

5 августа 2022, 21:18

Россия хочет обойти нефтяное эмбарго и открыть банковские счета в Турции.

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкции
РФ умоляет Турцию помочь в обходе санкций / Фото Reuters

Россия просит Турцию помочь обходить санкции, которые были наложены на РФ в результате полномасштабного вторжения в Украину. РФ хочет, чтобы Турция помогла в открытии банковских счетов. Об этом заявили в украинской разведке, сообщает The Washington Post.

РФ хочет, чтобы Турция разрешила покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Таким образом Путин сможет скрыть российское происхождение нефти и обойти нефтяное эмбарго Евросоюза.

Россия также вымаливает, чтобы Турция дала согласие на открытие банковских счетов крупнейших финансовых структур РФ, а также работать российским промышленным производителям внутри свободных экономических зон Турции.

Следует отметить, что со стороны Турции нет признаков того, что она планирует пойти на уступки России. Местные власти понимают, что за такую поддержку РФ на турецкие банки и компании будут наложены санкции.

Напомним, ранее Путин пытался уговорить Эрдогана построить в России завод по изготовлению беспилотников "Байрактар". Он предложил заключить соглашение с турецкой компанией Baykar по производству эффективных ударных беспилотников. Но попытки так и не увенчались успехом.

Кроме того, РФ также изучает возможность подключить Эрдогана к мирным переговорам с Украиной в качестве посредника. Анкара давно настаивала на такой роли, но Москва не испытывала оптимизма по поводу идеи. Но после заключения "зерновой сделки" позиция Кремля могла измениться.

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