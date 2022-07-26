Наглый Путин попытался уговорить Эрдогана открыть в РФ завод по производству Байрактаров

Путин пытался договориться о производстве Байрактаров / Коллаж фото usm.media, Reuters

Российский диктатор на столько завидует Украине, у которой есть современные беспилотники "Байрактар", что решил попытаться переплюнуть и "открыть" завод по их производству в РФ. С таким предложением он подошел к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Об этом сообщает Middle East Eye.

Путин попытался договориться с Эрдоганом на недавней встрече в Тегеране. Он предложил заключить соглашение с турецкой компанией Baykar по производству ударных эффективных беспилотников. Но попытки так и не увенчались успехом.

"Путин сказал мне, что хочет работать с Bayakrom. Он предложил создать фабрику в России, как это сделал Bayakr в ОАЭ", – сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что представитель компании отказался комментировать такое наглое предложение Путина.

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Руководство турецкой компания Baykar Makina ‒ производителя тех самых боевых дронов Bayraktar ‒ никогда не будет продавать их в Россию (ни сейчас, ни в будущем).

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

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